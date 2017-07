Uutinen

Kymen Sanomat: Meripäivät ja The Tall Ships Races ovat Kaakonkulman vetonauloina Kotkan Meripäivät ja The Tall Ships Races -purjehdustapahtuma vetävät väkeä Kaakkois-Suomeen ja Kotkaan ensi viikolla. Meripäivä -tapahtumat käynnistyvät keskiviikkona. Avajaisparaati Kotkan Keskuskadulla kulkee ”Sinivalkoinen Suomi 100” -teemalla kello 18.00. Lasten Meripäivät käynnistyvät torstaina Kantasatamassa, jonne Meripäivät palasivat takaisin. Torstaina kello 12.00 avautuvat yleisölle myös The Tall Ships Races -purjehdustapahtuman alukset Kantasataman laitureissa. Torstain tapahtumiin kuuluu myös Meripäiväjuoksu Puistolan urheilukentällä. Kantasatamassa V2 -satamahallissa on ohjelmaa keskiviikosta sunnuntaihin. Esiintyjinä satamahallissa ovat muun muassa Pelle Miljoona, Stella Cristine ja Viikate. Kantasatamassa Meripäivä -areenalla musiikki soi torstaista lauantaihin. Torstaina lavalla ovat JVG, Neemu ja Haloo Helsinki! Perjantaina esiintyvät Suvi Teräsniska, Yö ja Lauri Tähkä ja lauantaina Tuure Kilpeläinen, Laura Voutilainen, Neljänsuora ja Jari Sillanpää. Meripäivien musiikkitapahtumia on myös Kotkan kauppatorilla Kotka-lavalla, Merikeskus Vellamossa sekä Kotkan Kaupunginteatterin näyttämöllä. Meripäivävieraille on tarjolla myös merellisiä risteilyjä itäisen Suomenlahden saaristossa. Lue koko uutinen:

