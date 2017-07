Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksossa on pulaa osaavista it-alan työntekijöistä Ohjelmointitaitoisista it-osaajista käydään Kymenlaakson alueella kovaa kilpailua. — Pulaa on ohjelmistosuunnittelijoista, -kehittäjistä, järjestelmäasiantuntijoista ja korkeammin koulutetuista osaajista, Kymenlaakson nuorkauppakamarin yhteyspäällikkö Tiina Paavola luettelee. Ongelma on myös valtakunnallinen, mutta Kymenlaakson asemaa hankaloittaa työvoimasta kilpaileminen pääkaupunkiseudun isojen ohjelmistotalojen kanssa. Vieressä on iso metropoli, joka imee osaajia. Tolmunen uskoo, että talouden kääntyessä kasvuun yritysten välinen kilpailu osaajista kovenee entisestään. Hänen mukaansa jopa Googlen kaltaisella tunnetulla yrityksellä on ollut vaikeuksia houkutella Kymenlaaksoon työntekijöitä. Ohjelmistoyritys Kymdatan toimitusjohtaja Jyrki Metsola kertoo, että ohjelmistotalojen lisäksi työvoimasta kilpailevat myös pankit, vakuutusyhtiöt ja teollisuus. Digitalisoituminen kasvattaa osaajien kysyntää. — Digitalisaation myötä softa menee laitteisiin. Esimerkiksi pankit haluavat kehittää järjestelmiä mobiilimaksamiseen, Metsola selittää. Näkemykset siitä, miten hyvin paikallinen ICT-alan koulutus palvelee yritysten tarpeita, vaihtelee. Kehitysyhtiö Cursorin ohjelmapäällikkö Petri Tolmusen näkemyksen mukaan paikallinen koulutus tuottaa hyvän määrän ammattilaisia, mutta haasteena on saada heidät jäämään. Tolmunen toivoo, että murrosten keskellä paikallisista ICT- ja digitaalisen alan koulutuksista pidettäisiin kiinni ja niitä kehitettäisiin. Nuorkauppakamarin Paavola uskoo, että tarvitaan lisää korkeakoulutasoista IT-alan koulutusta, myös ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoja. Kotkalaisen ohjelmistoyritys T-Base Oy:n toimitusjohtaja Johanna Eskola puolestaan muistuttaa, että koulutuksen keskittyminen pelialaan ei hyödytä kaikkia yrityksiä, vaikka se voikin edesauttaa alueen tunnettuutta. — Rekrytointivaikeuksiin on varmasti monia syitä, joista paikkakunnan rajallinen koko on yksi. Kotkaa ei tunneta IT-alan yritysten kotiseutuna, Eskola kertoo. Koulutuksen lisäksi lääkkeeksi työvoimapulaan tarjotaan Kymenlaakson vetovoiman kehittämistä. Nuorkauppakamari ja Cursor pyrkivät molemmat osaltaan lisäämään oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä sekä rakentamaan väyliä parempaan työvoiman liikkuvuuteen. — Uudistuva ja monipuolinen elinkeinorakenne on kiinteässä yhteydessä työvoiman saatavuuteen, Paavola kertoo. Lue koko uutinen:

