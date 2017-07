Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa koodarit eivät kysele limsamerkin perään — hyvä tyyppi palkataan heti Kymdatan toimitusjohtaja Jyrki Metsola haluaa herätellä paikallisia yrityksiä ja toimijoita ymmärtämään, että työelämä on muuttunut. — Nuoret kyvyt eivät ajattele työstä samalla tavalla kuin aiemmat sukupolvet. Heille työllä pitää olla merkitystä. Metsolan mukaan se tarkoittaa sitä, että yritysten pitää pystyä tarjoamaan yhä enemmän etätyömahdollisuuksia, viihtyvyyttä ja innovatiivisia ympäristöjä. Kotkassa tilanne on kuitenkin siinä mielessä hyvä, ettei työmarkkinoilla ole levotonta, eivätkä työntekijät harrasta yrityksestä toiseen hyppimistä. Hän kertoo kuulleensa pääkaupunkiseudulta ääriesimerkin työnhakijasta, joka oli työhaastattelun jälkeen soittanut perään ja kysynyt, minkä merkkistä limsaa firmassa tarjotaan. — Meillä uuden työntekijän sisäänajo kestää pari vuotta. Ei ole kenellekään mitään iloa siitä, jos tänne tullaan vaan käymään. Rekrytointitilanteessa pitää olla todella tarkkana, onko ihmisen motivaatio kohdallaan. Vastaavasti työntekijöiltä vaaditaan motivaatiota ja paloa tekemistä kohtaan. Yrityksiin palkataan ennen kaikkea hyvä tyyppi. Kymenlaakson nuorkauppakamarin yhteyspäällikkö Tiina Paavola kertoo, että it-alan yrityksiin hyviä työntekijöitä on palkattu etukenossa, vaikka toimenkuvaa ei vielä olisikaan. — Työ muodostuu sitten tekemällä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/09/Kotkassa%20koodarit%20eiv%C3%A4t%20kysele%20limsamerkin%20per%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20hyv%C3%A4%20tyyppi%20palkataan%20heti/2017322435784/4