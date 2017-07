Uutinen

Kymen Sanomat: Galleria Savarte Art panostaa Kotkan superviikkoon runsaalla ripustuksella Galleria Savarte Art on valmiina Kotkan merelliseen superviikkoon. Uusi kesänäyttely Art Hunt - Aarteen etsintää on pystytetty kaupunkiin saapuvia juhla- ja risteilyvieraita silmällä pitäen. Tavallista laajempi ripustus levittäytyy Vanhan paloaseman salin puolelle. Esillä on runsas kattaus grafiikkaa, maalauksia ja veistoksia suomalaisilta ykkösrivin taiteilijoilta. — Odotamme tänne paljon ulkopaikkakuntalaisia ja ulkomaalaisia kävijöitä, galleristi Sari Heikkinen kertoo. Näyttely avautuu poikkeuksellisesti jo maanantaina, jolloin ensimmäinen suuri risteilyalus saapuu Kotkaan. Galleria on avoinna koko meripäiväviikon ja 17. heinäkuuta, jolloin seuraava risteilijä ankkuroituu Mussalon satamaan. — Olemme panostaneet Kotkan superviikkoon. Meripäivät on yleensäkin meille tärkeä tapahtuma. Silloin gallerian täytyy olla avoinna. Kristian Krokforsilta ja Kristiina Uusitalolta on esillä on uutta grafiikkaa ja maalauksia. Muita taiteilijanimiä ovat muun muassa Juho Karjalainen, Kirsi Neuvonen, Seela Petra ja kotkalaissyntyinen Paul Osipow. Heikkinen nostaa esiin myös Tuulikki Pietilän (1917—2009) teokset, joita on kerätty näyttelyyn taidegraafikon syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi. Varhaisin työ on 1950-luvulta. — Haluan kunnioittaa Pietilän saavutuksia. Hän piti meillä yksityisnäyttelyn vuonna 1997, jolloin pääsin tutustumaan sekä häneen että Tove Janssoniin. Se on yksi urani kohokohdista. Salin puolelta löytyy seitsemän Riku Riipan uutta veistosta, joiden materiaalina on käytetty keramiikkaa, puuta ja graniittia. — Veistokset ylipäätänsä ovat hyvin suosittuja. Niitä kysytään enemmän kuin pystymme tarjoamaan. Aarteen etsintää -näyttely galleria Savarte Artissa Vanhalla paloasemalla (Kirkkokatu 13, Kotka) 10.—17.7. ja 8.8.—1.9. Lue koko uutinen:

