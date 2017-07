Uutinen

Kymen Sanomat: Tekniikan mukaantulo on lisännyt tietyön vaativuutta Haminan ja Taavetin väliselle tieosuudelle asfalttimassa tulee Lemminkäisen liikkuvalta tuotantolaitokselta, joka on laitettu pystyyn Luumäen kupeelle. Siellä kivimurskasta, bitumista ja kalkista sekoitellaan tummanpuhuvaa mössöä, joka lastataan rekan kyytiin ja kuljetetaan päällystyskoneen luokse. Tekniikka on tullut alalle voimalla. Teitä laserkeilataan ja mallinnetaan. Jyrsimissä täkymetrit ohjaavat, kuinka syvältä tietä järsitään. Tänä kesänä päällystystöissä vaatimuksena on yleistynyt jotain, mitä miehet nimittävät pitkäksi sukseksi. Siinä riippuu sensoreita, jotka tarkkailevat tien tasaisuutta. Laitteissa on myös sauma-automatiikkaa, seurantajärjestelmiä ja lämpökameroita. — Tekniikan mukaantulo on lisännyt työn vaativuutta. Rakettitiedettä tämä ei ole, mutta joutuu keskittymään useaan asiaan samanaikaisesti, ryhmänsä kymppi Esa Reponen kertoo. Reponen on tehnyt tietöitä vuodesta 1982. Lemminkäisellä pikipöksyjen työurat ovat pitkiä. Talvella sitten huilataan. Elina Valtonen Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/08/Tekniikan%20mukaantulo%20on%20lis%C3%A4nnyt%20tiety%C3%B6n%20vaativuutta/2017322443870/4