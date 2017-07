Uutinen

Kymen Sanomat: Taavetintietä päällystetään elokuun loppuun — saattoauto turvaa tietyöntekijöitä Haminan ja Taavetin välinen tieosuus saa uuden päällysteen. Lähivuosina tielle tulee kaksi ohituskaistaa Pyhältöön ja Lankilaan jyrkimpien ylämäkien kohdalle. Paijärven kohdalta tietä levitetään ja kevyen liikenteen väylät päällystetään. Lisäksi painuneen tien sivukaltevuutta oikaistaan jyrsimällä ja tasaamalla tien pohjaa. — Varsinkin talvella tien turvallisuus paranee, Lemminkäisen työmaapäällikkö Jari Ahonen kuvailee Valtatie 26:n remontti on toivottu, sillä tiellä on paljon raskasta liikennettä. Päällystystyöt aloitettiin tämän viikon maanantaina Luumäeltä. Työtä tehdään päiväsaikaan ja arkisin. Valmista pitäisi olla elokuun lopulla. Tietyöntekijöiden toive autoilijoille hidastaa työmaan kohdalla toistuu joka vuosi ja joka kesä. Matti Hämäläinen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on huomannut, että pääkaupunkiseutua lähestyttäessä autoilijoiden kärsimättömyys kasvaa. Monet ajavat edelleen tietyömaiden läpi liian lujaa. Taavetintien päällystyksessä käytetään saattoautoa, joka saattaa liikenteen turvallisesti tietyömaan ohi. Saattoauton perässä ei voi hurjastella. — Saattoautoja on muutamaan kertaan kokeiltu. Niiden käyttö on koettu hyväksi ja työntekijöiden turvallisuutta parantavaksi, Hämäläinen kertoo. Elina Valtonen Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/08/Taavetintiet%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4llystet%C3%A4%C3%A4n%20elokuun%20loppuun%20%E2%80%94%20saattoauto%20turvaa%20tiety%C3%B6ntekij%C3%B6it%C3%A4/2017322443869/4