Kymen Sanomat: Superviikko lisää bussivuoroja Kotkassa — tutustu aikatauluihin täältä! Tall Ships Racen ja Kotkan Meripäivien aikana Kotkan linja-autoliikenteessä on runsaasti lisävuoroja. Tapahtumien alkaminen jo keskiviikkona on huomioitu lisävuoroilla, mutta suurin lisäliikenne käynnistyy torstaista alkaen. Tällöin pääsee esim. Metsolaan ja Länsi-Kotkaan kolmeen asti yöllä, Haminaan ja Karhulaan kello 02.05 saakka. Myös Kotkan muihin kaupunginosiin on paljon lisävuoroja. Lue koko uutinen:

