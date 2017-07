Uutinen

Kymen Sanomat: Sukumökin pelisäännöt selviksi — moni antaa mökkinsä perikunnalle ennakkoperintönä Kolme perillistä on perinyt sukumökin. Tilanne on tulehduttanut entuudestaan etääntyneiden sisarusten ja heidän perheenjäsentensä välit. Yhteismökkeily ei suju. Kaksi perillisistä olisi valmiita myymään mökin, mutta kolmas ei suostu ratkaisuun. Toisaalta hänellä ei ole mahdollisuutta ostaa kahden muun osuuksia itselleen. Kiinteistöverot ja muut kustannukset jakautuvat kaikille, vaikka mökki on pääsääntöisesti yhden perillisen käytössä. Mikä olisi paras tapa menetellä mökin suhteen? Ratkaisua pattitilanteeseen voi etsiä käräjiltä, kertoo Kymenlaakson Osuuspankin pankkilakimies Jaana Haavisto. — Tällaisia asioita määrittelee laki yhteisomistussuhteista. Jos ei muuta vaihtoehtoa ole, voi hakea käräjäoikeudelta määräystä saada uskottu mies, joka hoitaa mökin myynnin. Haavisto muistuttaa, että perillisten kannattaa tehdä huolellisilla sopimuksilla yhteisomistuksen ja -käytön pelisäännöt selviksi. Monet ikääntyvät kesämökkien ja muiden kiinteistöjen omistajat haluavat siirtää kiinteistön omistajuuden perikunnalle ennakkoperintönä. Silloin käytetään usein hallintaoikeussopimusta. — Se on hyvin yleistä nykyään. Vaikka omistus siirretään perillisille, halutaan säilyttää hallintaoikeus sukumökkiin. Se selkiyttää tilannetta, Haavisto sanoo. Hän kertoo, että yksi syy hallintaoikeussopimuksen tekoon on raha. Hallintaoikeussopimus pienentää ennakkoperinnöstä maksettavaa lahjaveroa merkittävästi.Kotkan Kiinteistömaailman yrittäjä Merja Sundberg kertoo, että heidän kauttaan perikunnilta mökkejä ei juurikaan päädy myyntiin. — Tällä hetkellä meillä on myynnissä yksi perintömökki. Vanhemmat taitavat myydä jo elinaikanaan mökit pois, jos he tietävät, että perillisistä kukaan ei ole mökistä kiinnostunut. Omakodit Kotkan kiinteistönvälittäjä Markku Merisalon mukaan vanhemmat myyvät mökkejä pois myös siksi, että jälkikasvulla on jo omat mökit. —Mökit kiinnostavat kaiken ikäisiä, mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun on omia lapsia. Mutta jos 70-vuotiaat kyselevät, kuka aikuisista lapsista on mökistä kiinnostunut, voi vastaus olla, että ei kukaan. Merisalo kertoo, että mökkien laatuvaatimukset vaihtelevat varallisuuden mukaan. Osa ostajista on kiinnostunut hieman modernimmista mökeistä, mutta osaa kiinnostaa myös mökit, joissa pääsee itse tekemään asioita. — Nyt meille on kasvamassa uusi sukupolvi, joka saa perittyä rahaa, ja siksi rahaa on käytettävissä myös mökin ostamiseen. Kiinteistömaailman Sundbergin mukaan nuoremmat sukupolvet haluavat modernin mökin ympärivuotiseksi kakkosasunnoksi eivätkä vanhat askeettiset mökit enää kiinnosta samalla tavoin kuin aiemmin. — Moderneista mökeistä ihmiset ovat myös valmiita maksamaan. Askeettiset mökit, joissa pitää esimerkiksi kantaa vedet sisään, eivät nuoria kiinnosta. Lue koko uutinen:

