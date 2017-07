Uutinen

Kymen Sanomat: Polka on paras lajike mansikkahilloihin Mansikkaa on vielä hankalaa saada kotimaasta toreille myyntiin, mutta sekä Haminasta että Karhulasta löytyi suomalaista mansikkaa. Haminan torilla Airi Hokkanen Reitkallista kauppasi mansikkaa 8 euron litrahinnalla. Hokkasen myymät mansikat ovat Taivassalosta ja Kesälahdelta. – Ei ole helppoa saada vielä mansikkaa, mutta onneksi meillä on vuosikymmenet olleet samat, hyvät mansikan toimittajat, kertoi Hokkanen. Haminan torilla Hokkasella on ollut myynnissä kolmea lajiketta mansikkaa, honeoyeta, polkaa ja koronaa. Hokkasen mielestä kaikki lajikkeet ovat olleet hyviä, mutta polka on mansikkalajikkeista paras mansikkahilloihin. Lauantai oli kiireinen päivä Haminan torilla. Hokkasen myyntiteltan väki ei ehtinyt edes kahvitunteja pidellä. – Kyllä ovat ostajat juoksuttaneet koko päivän, kertoi Hokkanen. Iltapäivällä asiakkaat ostivat enimmäkseen parin litran erissä, mutta mansikoiden säilöjätkin ovat Hokkasen mukaan olleet jo liikkeellä. – Kovasti on kyselty, milloin alkaa tulla suuria eriä mansikkaa. Pakastajat ja hillojen tekijät odottavat vielä, että mansikan hinta putoaisi, sanoi Hokkanen. Hokkasen mukaan alkukesän asiakkaat ovat yleensä mökkiläisiä, jotka hakevat torilta eväät kesäasunnolleen. – Ja myös grillailijat kertovat kokkailuiden jälkeen mansikkakakun maistuvan. Lue koko uutinen:

