Kymen Sanomat: Pia Brita Juurus pystytti merellisen pop up -näyttelyn Uusikuvaan Galleria Uusikuvassa nähdään taidetta lähes vuoden tauon jälkeen. Maanantaina Satamakadulla avautuu kotkalaisen kuvataiteilijan Pia Brita Juuruksen pop up -näyttely. Juurus vuokrasi Kotkan kaupungin entisen gallerian heinäkuun ajaksi. — Ihastuin Uusikuvaan, kun muutin Kokkolasta takaisin Kotkaan neljä vuotta sitten. Tämä on niin upea tila, että halusin ehdottomasti pitää näyttelyni täällä, Juurus kertoo. Juurus on tuonut galleriaan 25 suurikokoista öljyvärimaalausta. Jokaisen aiheena on vesi. Tästä juontaa myös näyttelyn nimi, Veden valo. — Nimi viittaa valon heijastuksiin veden pinnalla. Vedessä on enemmän valoa ja värejä kuin taivaalla. Tämä on aina kiehtonut minua. Ehkä se johtuu siitä, että olen asunut koko ikäni meren äärellä. Juurus on syntyjään kotkalainen, mutta hän on viettänyt valtaosan elämästään Kokkolassa. Hänen edellisessä näyttelyssään Kotkan pääkirjastossa hehkuivat puutarhan kukat, jotka muistuttivat häntä Pohjanmaalle jääneestä puutarhastaan. Nyt öljyvärimaalausten inspiraationa on toiminut Kotka ja meri. Usean teoksen aiheena on purjevene. Aihepiiri sopii hyvin gallerian edustalla ensi viikolla pidettävään The Tall Ships Races -tapahtumaan. Juuruksen mukaan purjevene on toistuva teema hänen maalauksissaan. — Ne ovat kuin lintuja, vapaita ja kauniita. Gallerian takahuoneessa on kokoelma lumpeenkukkia. Maalausten värisävyt vaihtelevat valkoisesta, keltaisesta ja vihreästä mustaan ja punaiseen. — Lumme on ihmeellinen kukka, joka nousee sameasta tummasta vedestä ihmeellisen valon lailla. Lumme on myös omalla tavallaan veden valoa. Tämä on Juuruksen 19. yksityisnäyttely ja toinen Kotkassa. Pia Brita Juuruksen Veden valo -näyttely galleria Uusikuvassa (Satamakatu 9, Kotka) 10.—21.7. Näyttely on avoinna maanantaista sunnuntaihin kello 12—18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/08/Pia%20Brita%20Juurus%20pystytti%20merellisen%20pop%20up%20-n%C3%A4yttelyn%20Uusikuvaan/2017322444981/4