Uutinen

Kymen Sanomat: Maatalousyrittäjäin vuosiloma halutaan muuttaa tilakohtaiseksi Lomituspalvelujen uudistamista pohtinut työryhmä esittää maatalousyrittäjien vuosiloman muuttamista tilakohtaiseksi. Samalla vuosilomapäivien määrä korotettaisiin nykyisestä 26:sta 31:een. Vastaisuudessa vain yhden maatilalla toimivan tulisi täyttää lomituspalvelujen myöntämiselle asetetut edellytykset, mutta tilan kaikkien yrittäjien tulisi pitää vuosilomansa samanaikaisesti. Myös elinkeinoverotuksen piirissä olevat yrittäjät pääsisivät nyt lomituspalvelujen piiriin. Oikeus lomituspalveluihin on tarkoitus sitoa kaavamaisempaan kotieläinten määrän mukaiseen laskentaan. Samalla lomitusta rajattaisiin hevostilojen osalta vain kasvatukseen käytettäviin hevosiin. Uudistuksen tavoitteena on lainsäädännön yksinkertaistaminen ja soveltamisalan selkeyttäminen. Sen toivotaan myös vähentävän lomittajien osa-aikaisuutta ja turvaavan osaavan lomittajakunnan säilymistä tulevaisuudessa. Maatalousyrittäjällä säilyisi oikeus sijaisapuun, jos hän ei pysty huolehtimaan yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä tehtävistään laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi. Tarveharkintaa ei enää käytettäisi. Tuetun maksullisen lomituksen eli lisävapaan tuntimäärä on tarkoitus korottaa 200 tuntiin kalenterivuodessa. Itse hankitun lomituksen käyttöä edistettäisiin korottamalla korvaus 30 euroon tunnissa. Lisävapaasta tulisi samalla subjektiivinen oikeus. Vuosilomaan sisältyisi oikeus valvontakäyntiin tai automaation valvonnan edellyttämään varallaoloon. Työryhmä esittää myös maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) vakuutussidonnaisuudesta luopumista ja lomituspalvelujen ohjauksen sekä valvonnan siirtämistä uuteen valtion ohjaus- ja valvontavirastoon. Maakunnille laaja työsarka Suomen 18 maakuntaa ovat saamassa vuoden 2020 alusta lähtien hoidettavakseen lukuisan määrän tehtäviä. Jos suunnitelmat toteutuvat, maakunnille siirtyy vastuita kunnilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY), työ- ja elinkeinotoimistoilta, aluehallintovirastoilta, maakuntien liitoilta ja kuntayhtymiltä. Merkittävin vastuualue olisi sosiaali- ja terveydenhuolto. Lisäksi maakunnat alkaisivat hoitaa pelastustoimea, ympäristöterveydenhuoltoa ja alueellisesta alkoholihallintoa. Maatalouden tehtävistä maakunnille kuuluisivat lomituspalvelujen järjestämisen lisäksi muun muassa kala- ja vesitalous sekä vesihuollon suunnittelu. Maakunnat olisivat vastuussa myös alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisestä, maakuntakaavoituksesta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/08/Maatalousyritt%C3%A4j%C3%A4in%20vuosiloma%20halutaan%20muuttaa%20tilakohtaiseksi/2017522443117/4