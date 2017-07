Uutinen

Kymen Sanomat: Maailman parasta hapanvelliä löytyi Virojoen Rajasalista Virojoella hehkutettiin lauantaina hapanvellin makua, joka arvioitiin maailman parhaaksi. Lounaskahvila Portinpieltä pitävä yrittäjä Mirja Koivu tarjoili hapanvelliä Rajasalissa, jossa oli jatkuva parinkymmenen ruokaa odottavan asiakkaan jono. – Olen neljänä vuotena ollut täällä hapanvellin myynnissä, ja tämä oli täysi yllätys. Aikaisempina vuosina on ollut hiljaista, nyt sai asiakasmäärän kertoa kolmella, sanoi Koivu. Kristallipalloa olisi Koivun mukaan kaivattu, jotta hapanvellin määrän olisi osannut laskea oikein. – Viime lauantaista saakka on nyt hapanvelliä keitelty. Kaikkiaan sitä on mennyt 600-700 litraa, arvioi Koivu. Koivu joutui rajoittamaan myyntiä, jotta kaikki halukkaat olisivat saaneet hapanvellinsä. – Tänään emme voineet myydä asiakkaille hapanvelliä enää mukaan, vaan ainoastaan paikan päällä ruokaileville. Muuten hapanvelli ei olisi riittänyt, kertoi Koivu. Rajasalin asiakkaissa oli Koivun mukaan lauantaina paljon sellaisia, jotka eivät ole koskaan aiemmin hapanvelliä syöneet. – Mökkiläiset olivat nyt löytäneet tiensä tänne, sanoi Koivu. Virolahti-viikko päättyy sunnuntaina Klamilan satamassa pidettävään hapanvellijuhlaan. Sinne Koivu ei oman yrityksensä kanssa mene hapanvelliä kauppaamaan. – Siellä on omat keittäjänsä, kertoi Koivu. Lue koko uutinen:

