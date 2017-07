Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kesän superviikolla liikkuu raha Kaupungin kulttuurijohtaja Antti Karjalainen sanoo, että tavoitteet on asetettu Superviikolle eri tavoin kuin jos viikolla olisi ainoastaan Meripäivät. Nyt kulttuurijohtaja kertoo, että 10 miljoonan euron tapahtumatuotto on realistinen tavoite. — Meripäiviä rakennetaan yleensä 0,5 miljoonalla, nyt Tall Ships Race mukaan lukien koko budjetti on 1,4 miljoonaa euroa. Kotkan kaupungin osuus budjetista on alle 50 prosenttia, Karjalainen sanoo. Meripäiviä rakentaa kaupungin organisaatiossa kymmenen hengen ydinjoukko ja 33 kesätyöntekijää. Vapaaehtoisia tapahtumatyöntekijöitä on noin 200. Lue koko uutinen:

