Uutinen

Kymen Sanomat: Huutjärven koululla on boulderointiseinä — kiipeily tapahtuu omalla vastuulla Huutjärven koulun pihalle on rakennettu boulderointiseinä. — Seinä on osa Liikkuva koulu -hanketta ja se on hankittu hankerahoilla, kertoo Pyhtään kunnan nuoriso- ja liikuntasihteeri Nana Toivanen. Kaksi ja puoli metriä korkea seinä on kaikkien vapaassa käytössä. — Parhaiten se sopii noin 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Pienet lapset eivät välttämättä edes pääse kiipeämään seinälle. Paikalla ei ole valvontaa, vaan jokainen käyttää seinää omalla vastuullaan. — Kun kaveri on seinällä, muiden pitää seisoa vähintään kahden metrin päässä seinästä siltä varalta, että kaveri putoaa maahan. Seinä on turvallinen ja jos sieltä putoaa, on alla pehmeää hiekkaa eli ei satu, opastaa Toivanen. Myös kännykät kannattaa ottaa pois taskuista ja viedä hiekka-alueen ulkopuolelle ettei se mene rikki kiipeilytohinoissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/08/Huutj%C3%A4rven%20koululla%20on%20boulderointisein%C3%A4%20%E2%80%94%20kiipeily%20tapahtuu%20omalla%20vastuulla/2017322438956/4