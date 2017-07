Uutinen

Kymen Sanomat: Ensisijaista on huolehtia turvallisuudesta — autoilija, toimi näin, jos ajat eläimen yli! Auton alle jäänyt eläin on yleinen näky Suomen teillä etenkin kesäisin. Jokaisen tielläliikkujan on huolehdittava turvallisuudesta mahdollisen törmäyksen sattuessa sekä tunnettava vastuunsa onnettomuuteen joutuneista eläimistä, Liikenneturva muistuttaa. Törmäyksiä luontokappaleiden kanssa voi ehkäistä omalla ajokäyttäytymisellä. — Ennakoiva ajaminen on tärkeintä. Ajamalla nopeusrajoitusten mukaan ja pitämällä kunnon turvavälin saa pelivaraa äkkinäisiin tilanteisiin. Näin kuljettajalla on paremmat mahdollisuudet havaita tielle tullut eläin ja tarpeen mukaan väistää sitä, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski tiedotteessa. Turvallisuus ensin Ensisijaista on huolehtia omasta ja muiden tielläliikkujien turvallisuudesta. Yllättäen tielle tulevien pieneläinten kohdalla kannattaa välttää äkkinäisiä väistöliikkeitä ja voimakkaita jarrutuksia peräänajojen ehkäisemiseksi. Isommat eläimet, kuten hirvet, peurat, kauriit ja porot, uhkaavat autossa olevien turvallisuutta ja väistäminen mahdollisuuksien mukaan on välttämätöntä. — Pienten eläinten kohdalla on harkittava tarkkaan, kannattaako väistöliikettä tehdä, jotta ei aiheuttaisi vaaraa itselleen tai muille. On toimittava siten, ettei omalla toiminnallaan lisää riskejä, Kalmakoski sanoo. Pahasti loukkaantunut eläin on lopetettava Jos ajaa eläimen yli, on kuljettajalla velvollisuus mennä katsomaan, miten eläimelle kävi jos se vain on liikenteen ja turvallisuuden kannalta mahdollista. Pahasti loukkaantunut eläin on lopetettava. Asiasta voi ilmoittaa poliisille, joka hoitaa tehtävän autoilijan puolesta. — Jos vahinko sattuu, on mietittävä, pystyykö paikalla ylipäätään turvallisesti pysähtymään tai siirtämään eläintä pois tieltä. Jos se on mahdollista, on huolehdittava siitä, että on itse mahdollisimman näkyvä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huomioliivin ja autossa hätävilkkujen käyttöä, Kalmakoski sanoo. Loukkaantuneet kotieläimet, kuten koirat ja kissat, on toimitettava päivystävälle eläinlääkärille hoitoon. Kuolleesta lemmikkieläimestä tulee ilmoittaa eläinsuojeluvalvojalle tai poliisille, sillä joku varmasti kaipaa tietoa lemmikistään. — Hätäkeskukseen soittamalla saa viranomaisapua ja ohjeita eri tilanteisiin. Soitto helpottaa tapauksen jälkipuintia, Kalmakoski sanoo. Lue koko uutinen:

