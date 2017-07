Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti-viikko päättyy hapanvellijuhliin Klamilan satamassa Hapanvellistään tunnettu Virolahti-viikko päättyy viikonloppuna. Hapanvellimarkkinat ovat viikon ohjelmassa lauantaina Virojoella kunnantalon parkkipaikalla. Klamilan satamassa on lauantaina Fish and Soul -tapahtuma. Päivällä satamassa on ohjelmaa lapsille ja illalla festivaali, jossa on useita eri yhtyeitä. Viikko kulminoituu sunnuntaina Klamilan satamassa pidettäviin hapanvellijuhliin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/07/Virolahti-viikko%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20hapanvellijuhliin%20Klamilan%20satamassa%20/2017322444571/4