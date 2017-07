Uutinen

Kymen Sanomat: Starbox-bloggarit kakkujen lumoissa: kinuskisuklaa-juustokakkuja, karppaajan juustokakku ja levylihapiirakka Viikonloppu on tulossa, ja Starboxin bloggarit juhlistavat sitä herkuttelemalla muun muassa kakuilla. Suolaisempaan nälkään on tarjolla perinteisen levylihapiirakan ohje. Kinuskisuklaa-juustokakun voi valmistaa kahdella hieman erilaisella tavalla, kuten Jamiela Ruotsalainen WillaSarkko–blogissa ja Hertta Pauliina Puumalainen Herkuttelijat-blogissa osoittavat. Herkuttelijoiden versiossa yhdellä täytteellä valmistettava kakku laitetaan pakkaseen vauhdittamaan hyytymistä, kun taas gluteenittomia ruokia valmistavan WillaSarkon viljattomaan pohjaan tehty kakku saa kahta erilaista täytettä. Pappilan bloggaaja on ostanut uuden kakkuvuoan, ja sillehän täytyy keksiä käyttöä. Juustokakusta voi tehdä myös karppaajan version, ja tässä reseptissä sitruunajuustokakun täytteeseen tulee muun muassa ranskankermaa ja tuorejuustoa. Blogissa vinkataan myös valmistamaan juustokakun kaveriksi mansikkamelba. WillaSarkon blogissa on ohje myös perinteisen levylihapiirakan valmistukseen. Valmistamalla gluteenittoman piirakan rahkavoitaikinalla säästää aikaa, sillä piirakkaa ei tarvitse kaulia kuten tavallista voitaikinaa. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/07/Starbox-bloggarit%20kakkujen%20lumoissa%3A%20kinuskisuklaa-juustokakkuja%2C%20karppaajan%20juustokakku%20ja%20levylihapiirakka/2017522440748/4