Kymen Sanomat: Sote-aikalisää osattiin odottaa – uusi aikataulu antaa lisää aikaa keskittyä huolelliseen valmisteluun, sanoo Tehyn luottamusmies Paula Werning Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ilmoitus sote-uudistuksen aikataulun venymisestä ei yllättänyt Kouvolassa sairaanhoidon ammattilaisia. — Osasin odottaa, että aikalisä sieltä tulee. Se on hyvä asia, sanoo SuPerin pääluottamusmies Hannele Nupponen. — Siinä on varmaan sekä hyvää että huonoa. Nyt on enemmän aikaa pohtia asioita, mutta viivästyttäminen on aina hankalaa, koska ei saada asioita tehtyä, toteaa Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen palveluyksikön palvelupäällikkö, ylilääkäri Kimmo Salmio. – Tehyläisten silmissä näytti sille, että aikataulu oli liian kiireinen. Siinä aikataulussa ei olisi pystytty saamaan hyvää lopputulosta. On hyvä asia, jos uusi aikataulu antaa lisää aikaa keskittyä huolelliseen valmisteluun, toteaa Tehyn Kouvolan osastolta luottamusmies Paula Werning. Pohjatyöstä on hyötyä jatkossa Kymenlaakson maakunnassa on tehty sote- ja maakuntauudistuksen eteen pohjatyötä valmistelutyöryhmissä. — Nyt näihin asioihin pääsee kiinni syvällisemmin. Tehty työ ei ole hukkaan heitettyä työtä, Nupponen toteaa. Nupposen mukaan sote-muutos ei vielä näy hoitajien työnkuvassa. – He tekevät sitä perustehtävää, joka heillä on. Muutos tulee sitten aikanaan ja toivon, ettei se vaikuta heidän jaksamiseensa. En ole ainakaan saanut kentältä sellaista viestiä. Sote-asioista on jaettu työpaikoilla tietoa. – Jo se, että pidetään työpaikkakokouksia ja infotilaisuuksia ja kerrotaan asioista helpottaa sitä, että ei tule lisäpaineita ja epävarmuutta. Osa hakee töitä muualta, osa toisilta osastoilta Työnantaja Poksissa ilmoitti jo keväällä, että työpaikkoja Pohjois-Kymen leikkaussalissa vähennetään. – Henkilöstön uudelleen sijoittamisesta on ollut keskustelua. Työnantaja on ohjeistanut tässä asiassa hyvin, Tehyn Paula Werning kertoo. – Jokainen tekee omat henkilökohtaiset ratkaisunsa. Hoitajat ovat saaneet mahdollisuuden ilmaista, missä he haluaisivat työskennellä. Kun uusia työpaikkoja tarjotaan, uudelleen sijoittamista tarvitsevilla on mahdollisuus näihin työpaikkoihin ensisijaisesti. Werningin mukaan tilanne kokonaisuudessaan on epäselvä ja epävarma. – Hoitajille tämä on haaste, mutta tuo myös mahdollisuuksia. Osalla on mahdollisuus hakea töitä muualta, osa leikkaussalihenkilöstöstä haluaa kokeilla osastotyötä tai päivystystyötä. Leikkaussalityö on hyvin erilaista verrattuna muuhun sairaalatyöskentelyyn. Leikkaussalitoiminnan paluu epätodennäköistä Voiko sote-uudistus mennä niin pitkälle, että Pohjois-Kymen sairaalassa leikkaussalitoiminta saa jatkoa? Ylilääkäri Kimmo Salmio pitää asiaa epätodennäköisenä. — Leikkaussalitoiminnan päättyminen liittyy erikoissairaanhoidon keskittämislakiin, joka on jo hyväksytty, ja se on ihan eri asia. Mutta koskaan ei tietysti voi olla satavarma mistään. Lue koko uutinen:

