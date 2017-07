Uutinen

Kymen Sanomat: Rivitalon pääty paloi Haminan Pyhällössä — sivulliset pelastivat ihmisen palavasta rakennuksesta Haminan Pyhällössä rivitalon päätyasunnossa syttyi tulipalo perjantai-iltana. Rakennuksesta pelastettiin yksi henkilö, joka vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Päivystävä palomestari Jaakko Hämeenniemi sanoo, että ulkopuoliset kävivät hakemassa asukkaan pois noin 30-neliöisestä yksiöstä ennen pelastuslaitoksen tuloa. — Alussa ohikulkija oli tullut tilanteeseen, ja apuun oli tullut myös muuta porukkaa. Ensimmäisestä huoneistosta haettiin ihminen pois, ja hänet on viety sairaalaan. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talon toinen pääty oli jo liekeissä. Palo oli lähtenyt etenemään yläpohjassa. — Ensimmäinen painopistealue oli ihmisten pelastaminen joka huoneistosta, ja toisena tavoitteena oli pysäyttää palon leviäminen yläpohjassa. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se on onnistunut, mutta sammutustyöt jatkuvat, ja täytyy varmistaa, ettei palo syty uudelleen, Hämeenniemi toteaa. Yksikerroksisessa rivitalossa on viisi huoneistoa, jotka kaikki kärsivät vähintään vesivahinkoja. — Toinen pää on hiiltynyt, ja kauttaaltaan tuli sellaisia vesivahinkoja, että tuskin näistä asunnoista mikään on nyt asumiskunnossa. Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa, mutta Hämeenniemi arvioi palon saaneen alkunsa ulkopuolisesta komponentista. Paikalla paloa on ollut sammuttamassa useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Hälytys palosta tuli iltaseitsemän jälkeen. Uutista päivitetty 7.7. klo 21.09. Lisätty palomestarin kommentteja. Lue koko uutinen:

