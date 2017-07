Uutinen

Kymen Sanomat: Rivitalon päädyssä tulipalo Haminan Pyhällössä — yksi ihminen pelastettu rakennuksesta Haminan Pyhällössä rivitalon päätyasunnossa on syttynyt tulipalo perjantai-iltana. Rakennuksesta on pelastettu yksi henkilö. Paikalla paloa on sammuttamassa useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Hälytys palosta tuli iltaseitsemän jälkeen. Uutista päivitetään illan mittaan sitä mukaa, kun lisätietoa paikalta saadaan. Uutista päivitetty 7.7. klo 20.19. Lisätty tieto yhden ihmisen pelastamisesta. Lue koko uutinen:

