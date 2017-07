Pyhällössä varastetuista aseista enää yksi on löytämättä

Poliisi on saanut takaisin yhtä lukuun ottamatta kaikki Haminan Pyhällössä sijaitsevasta omakotitalosta lauantai-iltana 24.kesäkuuta anastetuista aseista.

— Aseiden jäljille päästiin poliisin oman tutkinnan perusteella. Talosta vietiin yhteensä kahdeksan asetta, jotka ovat kivääreitä ja haulikoita sekä käsiaseita. Yhtä käsiasetta emme ole vielä löytäneet. Ampuma-aseet ovat arvokkaita, varastetun omaisuuden arvo on tuhansia euroja, kertoo rikoskomisario Kai Virtanen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta Kotkasta.

Talon asukkaat eivät olleet paikalla murron tapahtuessa. Poliisi sai ilmoituksen murrosta naapureilta. Aseet olivat talossa asianmukaisessa säilytyksessä.

Poliisi epäilee asiassa neljää henkilöä törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta sekä kolmea henkilöä törkeästä kätkemisrikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Kotkan ja Haminan alueelta kotoisin olevat epäillyt ovat poliisille tuttuja entuudestaan.

— Joku epäillyistä tiesi, että talossa on aseita. Asuttuun asuntoon murtautuminen on lähtökohtaisesti törkeä varkaus.

Haminan asevarkaus ja kesäkuun 8. päivä tapahtuneet Hylksaaren metsästysasevarkaudet eivät Virtasen mukaan liity toisiinsa.

Uutista on täydennetty klo 11.15.