Uutinen

Kymen Sanomat: Nuorgamista Kotkaan pyöräilevien kotkalaismiesten ruokalistalla on tänään poronkäristystä — katso video matkan varrelta! Kotkalaisten Kai Nyyssösen ja Marko Tarvaisen pyöräilyretki Nuorgamista Kotkaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Miehet matkustivat julkisilla pohjoisimpaan Suomeen Nuorgamiin ja lähtivät sieltä pyörillä kohti etelää. — Olemme nyt Opukasjärven rannalla. Tänään tarkoituksemme on pyöräillä Sevettijärvelle. Sinne on tästä 13 kilometriä. Sevettijärvellä käymme kaupassa ja etsimme paikan, missä voi syödä poronkäristystä. Sitten etsimme paikan, jonne voimme pystyttää telttamme, suunnitteli Nyyssönen perjantaina aamupäivällä. Ensimmäisen retkiviikkonsa aikana miehet ovat yöpyneet lähes poikkeuksetta autiotuvissa. — Ensimmäisenä yönä nukuimme teltassa, kertoo Nyyssönen. Sevettijärvelle päättyy retken ensimmäinen erämaaosuus. — Maastot ovat olleet aika haastavia ja käyneet voimille. Soiden määrä on yllättänyt meidät. Pohjoisemmassa oli vielä lunta. Oli hauska päästä ajamaan 400 metriä merenpinnan yläpuolella. Jokien ylitykset ovat tienneet märkiä vaatteita. — Olemme kuivatelleet niitä sitten autiotupien suojissa. Mikään lämminhän täällä ei ole ollut. Eilen satoi koko päivän vettä ja lämmintä oli viisi astetta. Nyt kun aurinko taas paistaa, on lämpötila edelleen alle kymmenen astetta. Meidän lämpömittarimme tosin kastui eikä se toimi enää, arvioimme lämpötilat sääennusteiden perusteella. Sekä pyörät että miehet ovat säästyneet suuremmilta vaurioilta. — Jotain pientä korjattavaa pyörissä on ollut. Nyyssösen mielessä siintävät jo seuraavat etapit Inari ja Ivalo. — Inarin ja Ivalon jälkeen suuntaamme enemmän itään. Yksi pääetapeistamme on Urho Kekkosen kansallispuisto. Se on ohjelmassa ensi viikolla, arvioi Nyyssönen. Kymen Sanomat seuraa miesten matkaa verkossa ja printissä. Tällä erää -Facebook-sivuilta voit seurata miesten retken etenemistä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/07/Nuorgamista%20Kotkaan%20py%C3%B6r%C3%A4ilevien%20kotkalaismiesten%20ruokalistalla%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20poronk%C3%A4ristyst%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20video%20matkan%20varrelta%21%20/2017322443206/4