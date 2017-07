Uutinen

Kymen Sanomat: Kyminlinna halutaan avata — tällä hetkelle linnoitus ei ole turvallinen yleisölle Kyminlinnaa vaaditaan jälleen avattavaksi yleisölle. Asiaan ottivat kantaa Kotkan kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat Marika Kirjavainen ja Nina Brask sekä kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen ja kulttuurijohtaja Antti Karjalainen perjantain Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Kulttuurijohtaja Karjalainen kertoo, että Kyminlinna vaatii huomiota, koska esimerkiksi alueen rakennuskanta on huonossa kunnossa. Siitä huolimatta alueen avaaminen yleisölle ei olisi suuri ponnistus. — Alueen avaaminen yleisölle vaatisi hyvin pieniä toimenpiteitä, ja alueen käyttö myös varmistaisi alueen säilymisen, Karjalainen kertoo. 200 vuotta sotilaskäytössä ollut linnoitus on ollut tyhjillään vuodesta 2005, jolloin puolustusvoimien varuskunta linnoituksessa lakkautettiin. Vuonna 2015 perustettiin työryhmä selvittämään, miten Kyminlinnaa tulevaisuudessa voisi hyödyntää. Työryhmä julkaisi Kyminlinnan hoito-, käyttö- ja kehittämissuunnitelman keväällä 2016. Kyminlinnaa on suunniteltu ulkoilu, virkitys- ja kulttuurialueeksi, jossa muun muassa paikalliset yrittäjät sekä järjestöt voisivat järjestää tapahtumia. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kirjavainen näkee asiassa pelkästään positiivisia puolia. — Kyminlinna on tärkeä osa Suomen ja alueen historiaa. Olisi hienoa päästä hyödyntämään aluetta, kun mietitään, miten tuollaisia paikkoja on hyödynnetty muualla Suomessa ja maailmalla. — Yritimme viestittää valtiovarainministeriölle, että pyrimme samanlaiseen prosessiin kuin esimerkiksi Vallisaaressa, jossa kohde avattiin hyvin pienillä toimenpiteillä yleisölle, kertoo Karjalainen. Nykyään Kyminlinnan omistaa valtion omistama Senaatti-kiinteistöt. Kyminlinnan tulevaisuutta pohtineen työryhmän raportin mukaan alueen kunnostus yleisölle avoimeksi maksaisi arviolta noin kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi muurien kunnostaminen maksaisi noin neljä miljoonaa euroa. Summat jakautuisivat usealle vuodelle. Alueen ylläpitokustannukset olisivat noin 400 000 euroa vuodessa. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan ole rahaa kunnostukseen ja ylläpitoon myöntänyt. Suunnitelmiin kuului, että Kyminlinnan alue siirrettäisiin pääosin Senaatti-kiinteistöiltä Metsähallituksen ylläpidettäväksi. — Luulen, että Metsähallitus ei halua ottaa aluetta vastuulleen, jos valtiovarainministeriö ei myönnä alueen ylläpitoon erillistä avustusta. Summat eivät ole suuria, kun on kyse historiallisesti näin merkittävästä kohteesta, Karjalainen pohtii. Kotkan kaupunki ei yksin voi tehdä asialle mitään, koska alue ei ole kaupungin omistuksessa. Kaupunki on kuitenkin sitoutunut alueen kaavoittamiseen sekä toimivien liikenneyhteyksien järjestämiseen alueelle. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/07/Kyminlinna%20halutaan%20avata%20%E2%80%94%20t%C3%A4ll%C3%A4%20hetkelle%20linnoitus%20ei%20ole%20turvallinen%20yleis%C3%B6lle/2017322444266/4