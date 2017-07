Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Sanomat selvitti: Suuret risteilyalukset eivät laske jätevesiään Suomenlahteen Kymen Sanomien lukija otti yhteyttä toimitukseen ja oli huolissaan siitä, aikovatko Kotkaan maanantaina saapuvat risteilyalukset tyhjentää likavetensä satamassa vai menevätkö jätevedet suoraan Suomenlahteen. — Laivat eivät laske jätevesiä Suomenlahteen, vaan tyhjentävät säännösten mukaisesti jätevedet satamassa. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä ja jopa pakollista, että satamassa voi tyhjentää jätteet asianmukaisesti. Laivat eivät tue sellaisia satamia, jossa jätevesiä ei voi tyhjentää, kertoo Cursorilla risteilyliikenteen kehittämisestä vastaava Petra Cranston. Tulossa myös EU-tason säädös, joka myös velvoittaa satamia huolehtimaan, että jätevesien tyhjennys sujuu asianmukaisesti. — Varustamot allekirjoittavat joka vuosi sopimuksen, jossa takaavat, ettei jätteitä lasketa suoraan luontoon. Laivat puhdistavat harmaat ja mustat vedet laivassa 98-prosenttisen puhtaaksi nykyään. Itämeren alueella on myös tärkeää, ettei edes puhdistettua jätevettä lasketa suoraan mereen. — Aine on hapetonta, eikä kukaan halua lisätä hapettomuutta ennestään jo hapettomaan Itämereen. Varustamot ovat luonnonsuojelun kannalla ja tukevat luonnonsuojelua suurin varoin. Tekevät myös suoraa yhteistyötä eri luonnonsuojeluyhteisöjen kanssa, kertoo Cranston. Linkistä löytyy sataman aluksille suunnatut jäteohjeet. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/07/Kymen%20Sanomat%20selvitti%3A%20Suuret%20risteilyalukset%20eiv%C3%A4t%20laske%20j%C3%A4tevesi%C3%A4%C3%A4n%20Suomenlahteen/2017322442468/4