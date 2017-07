Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan tax free -myynti kasvoi 16 ja Haminan 33 prosenttia kesäkuussa — Haminassa vuotuinen kasvu maan suurinta Tax free -myynti kasvoi Kotkassa kesäkuussa 16 ja Haminan 33 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun, kertoo Global Blue Finlandin myyntitilasto. Kärjessä olevista kaupungeista esimerkiksi Ivalossa kasvua oli 97 prosenttia ja Rovaniemellä 82 prosenttia vuoden takaiseen. Koko vuoden aikana kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut Kotkassa 39 prosenttia ja Haminassa 70 prosenttia. Haminan lukema on koko maan paras. Kotkan osuus koko maan tax tree -myynnistä oli kesäkuussa 1,9 prosenttia, kun Haminassa luku on 1,7 prosenttia. Koko vuoden osalta Kotkan lukema on 2,3 ja Haminan 2,1 prosenttia. Valtaosan ostoksista tekevät venäläiset ja kiinalaiset. Venäläisten osuus koko maan tax free -myynnistä oli kesäkuussa 43,4 prosenttia ja kiinalaisten 40,5 prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/07/Kotkan%20tax%20free%20-myynti%20kasvoi%2016%20ja%20Haminan%2033%20prosenttia%20kes%C3%A4kuussa%20%E2%80%94%20Haminassa%20vuotuinen%20kasvu%20maan%20suurinta/2017522444215/4