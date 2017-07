Uutinen

Kymen Sanomat: Juhlimaan mieluiten julkisilla kulkuneuvoilla Superviikko aiheuttaa muutoksia Kotkansaaren liikennejärjestelyihin. Julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ensi viikolla järjestettävillä suurtapahtumilla on sekä järkevää että toivottavaa. Erityisesti keskiviikon avajaisparaatiin kannattaa saapua bussilla tai junalla, jos mahdollista. Kantasataman tapahtuma-alue on kolminkertainen aikaisempiin vuosiin nähden, minkä johdosta Kotkansaaren liikenteen erityisjärjestelytkin ovat tavanomaista mittavampia. Linja-autoliikenteessä on paljon lisävuoroja erityisesti torstaista lähtien. Torstaista sunnuntaihin ajetaan myös ylimääräisiä junavuoroja Kouvolan ja Kotkan sataman välillä, ja junalla pääseekin suoraan festivaalialueelle. Linja-autoaseman aukiolta on mahdollista vuokrata polkupyöriä. Lue koko uutinen:

