Kymen Sanomat: Hamina liputtaa risteilijöille ja pesäpallojunioreille Sisäministeriön uusien ohjeiden mukaan liputtamista ei tarvitse arkailla, lipun voi nostaa salkoon jo pienemmästäkin syystä. — On hyvä muistaa, että Suomi on yksi maailman parhaista maista. Siitä sopii iloita, ja Suomen lipun nostaminen salkoon on verraton tapa iloita itsenäisyydestä, sanotaan Sisäministeriön ohjeessa. Haminan kaupunki saa sunnuntaina 30. heinäkuuta vieraakseen tuhansia pesäpallojunioreita huoltajineen, kun pesiksen valtakunnallinen Naperoleiri valtaa ympyräkaupungin. Kaupunkilaisten toivotaan liputtavan kyseisenä päivänä siniristilipuin. Juhlaliputuksella halutaan toivottaa Haminaan saapuvat tuhannet vieraat erityisen tervetulleiksi ja rakentaa kuvaa Haminasta kohtaamisten kaupunkina. Haminan kaupunki toteuttaa samana päivänä myös kansainvälisen juhlaliputuksen Raatihuoneentorilla. Seuraavat kaupungin oman organisaation järjestämät kansainväliset juhlaliputukset Raatihuoneentorilla ovat seudulle saapuvien suurten risteilyaluksien vierailupäivät 10. ja 17. heinäkuuta, Taizé-kansainvälinen nuorisotapahtuma 25. elokuuta sekä tuo mainittu pesäpallon Naperoleirin avauspäivä 30. heinäkuuta, johon toivotaan kaupunkilaiset mukaan. Lue koko uutinen:

