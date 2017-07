Uutinen

Kymen Sanomat: Asiantuntijat kehuvat Aino Niemeä kypsäksi tangotulkitsijaksi 18 vuotta ja 151 päivää. Inkeroislainen Aino Niemi on kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar Suomessa. Tangokuninkaallisia on valittu Suomesta vuodesta 1985 lähtien. Aikaisemmin viikolla media spekuloi, kuinka monta kertaa kisoissa pitää käydä kääntymässä ennen kuin voitto heltiää. Aino Niemelle riitti kerta. Vaikka hänen hermojensa hallintaa torstaisessa finaalissa on kehuttu, kilpailukokemuksen piikkiin sitä ei voi laittaa. — Olen ollut kerran tangojuniorikisassa, ja se on ainoa kilpailukokemukseni. Nyt oli sitten tämä, Niemi kertoo. Niemi voitti valtakunnallisen Tangonuori-kilpailun 14-vuotiaana vuonna 2013. Tänä iltana omasta tangokruunustaan luopuva Marco Lundberg seurasi kyynelsilmin Niemen esitystä paikan päällä Seinäjoella. — Upeaa, että saatiin Kouvolaan heti perään toinen kuninkaallinen. Ei pääse Kouvola luisumaan tangon maailmankartalta. Lundberg on vaikuttunut siitä, miten nuori tangokuningatar otti paikkansa. — Aino on tosi kypsän oloinen nuori nainen. Kouvolan edellinen tangokuningatar Mira Kunnasluoto näki televisiosta vain yhden Niemen laulaman kappaleen, mutta poikkeuksellisuus pisti heti silmään. — Sanoin kavereilleni, että Aino voittaa. Hänen olemuksensa ja äänensä ovat sellaisia. Kunnasluodon mukaan Niemellä on koko paketti kasassa: kaunis tangoääni ja viehättävä ulkoinen olemus. — Hän oli finaalissa ehdottomasti paras. Kotkalainen oopperalaulaja ja laulunopettaja Riku Pelo on opettanut Niemelle laulua parisen vuotta. Hän kertoo huomanneensa heti, että Niemi on erityinen oppilas — Hänellä oli jo 16—17-vuotiaana poikkeuksellisen kypsä ääni. Äänimateriaali on erityisen kaunis. Niemi oli alusta asti innostunut etenkin tangoista. Luontaista fraseerauskykyä ei erikseen tarvinnut paljon hioa. — Jokin hänen äänessään ja persoonassaan koskettaa kuulijaa. Hän laulaa hirvittävän sielukkaasti ja koskettavasti, Pelo sanoo. Hänen mielestään Niemi pääsee iästään huolimatta syvälle laulutekstiin. Tämä välittyy myös kuulijoille. — Hänen äänessään on myös sellaista vanhan ajan glamouria. Hänellä on todella hieno instrumentti, Pelo hehkuttaa. Kuluneen kevään Pelo ja Niemi käyttivät tangokilpailuissa laulettujen kappaleiden hiomiseen. — Minä olen tässä ollut vain sellainen rinnallakulkija. Haluan painottaa, että tämä on Ainon iso työvoitto, Pelo sanoo. Kuningattaruus antaa Niemelle hyvät edellytykset menestymiseen. Voiton seurauksena hänellä on jo heinäkuussa 14 esiintymistä. — Edessä on monta keikkaa ja hitosti ajokilometrejä, Niemi kertoo. Tangokuningattarena hän saa vuodeksi yhtyeen käyttöönsä. Myös levytyssopimus on tehty. Kunnasluoto muistuttaa, että kovassa vauhdissa laulajan pitää osata pitää huolta itsestään. — Kannattaa nukkua hyvät yöunet. Autosta tulee helposti toinen koti. Sinne pitää ottaa mahdollisimman paljon mukaan kaikkea. Lue koko uutinen:

