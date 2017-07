Uutinen

Kymen Sanomat: Veikot aikoo selviytyä 1-sarjakaudesta 30 000 euron kuluilla — mahdollisuus liigaseuran farmijoukkueena Karhulan Veikkojen puheenjohtaja Markku Sosunoff uskoo, että 1-sarjan lentopalloilu on mahdollista istuttaa perinteikkäälle lentopallopaikkakunnalle pidemmäksikin aikaa. — On ehkä yllättävää, mutta olemme itse asiassa lentopallon Etelä-Suomen alueen toiseksi paras joukkue tällä hetkellä, Sosunoff sanoo. Alueen ykkösseura Vantaalainen Ducks pelaa Mestaruusliigassa. Veikot näkee mahdollisuuden liigaseuran farmijoukkueena. — Aiomme keskustella yhteistyöstä. Vantaalta on vain runsaan tunnin ajomatka Kotkaan, Sosunoff huomauttaa. Oman junioritoiminnan varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa ainakaan vähään aikaan. Kun raha ei kasva puissa, on yhteistyö jatkuvuuden edellytys. — Yhteistyö Kymenlaakson seurojen kesken on välttämätöntä. Ammattikorkeakoulun kanssa pitää keskustella pelaajien saamisesta Kotkaan opiskelemaan, Sosunoff sanoo. Veikot aikoo selviytyä ensimmäisestä 1-sarjakaudesta noin 30 000 euron kuluilla. — Pelaajapalkkioita emme pysty maksamaan, mutta toisaalta pelaajatkaan eivät joudu maksamaan kausimaksuja kuten monessa 1-sarjajoukkueessa toimitaan, Sosunoff sanoo. Joukkueen sarjanousu on otettu puheenjohtajan mukaan paikkakunnalla positiivisesti vastaan. — Joku tukija on ollut jopa meihin päin yhteydessä. Viime kaudella meillä kävi 2-sarjassa toiseksi eniten katsojia koko maassa, Sosunoff kertoo. Lue koko uutinen:

