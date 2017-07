Uutinen

Kymen Sanomat: The Tall Ship’s Races alusesittely: Ruotsalainen Constantia on muisto menneistä ajoista Ruotsalainen Constantia rakennettiin vuonna 1908 Etelä-Tanskassa, tunnetussa merenkulkukaupungissa Marstalissa. Alun perin Constantia tunnettiin nimellä Minde, joka on tanskaa ja tarkoittaa muistoa. 1930-luvun lopulla laiva nimettiin Marinaksi ja nykyisen nimensä laiva vuonna 1988. Nimi Constantia tulee ruotsalaisesta merimieslaulusta Jungman Jansson. Käyttöönottonsa jälkeen Mindeä käytettiin kauppa- ja rahtilaivana, ja se kuljetti muun muassa hiiltä Puolasta, Szczecinin satamasta Kööpenhaminaan. Myös toisen maailmansodan jälkeen Marinan käyttö rahtialuksena Itämerellä jatkui. Silloin sen rahtina liikkui muun muassa erilaiset elintarvikkeet, puu ja sementti. Laiva poistettiin rahtikäytöstä vuonna 1967. Vuonna 1920 Minde myytiin Ruotsiin monien muiden sen aikaisten tanskalaisalusten tavoin, ja 1930-luvun lopussa laiva vaihtoi taas omistajaa, kun ruotsalainen Folke Eriksson osti aluksen. Vuonna 1988 ruotsalainen Hakon Malmborg osti aluksen. Malmborgin tavoitteena on ylläpitää ruotsalaisten purjehdustaitoja. Ennen Tukholmaa sen kotisatamia ovat olleet muun muassa Timmernabben, Drag ja Byxelkrok. Nykyään aluksen omistaa Solnan Ship Foundation, joka huolehtii, että laiva pysyy merikelpoisena. Solna Ship Foundation kunnosti Constantian täydellisesti 1990-luvulla. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenkunta kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/06/The%20Tall%20Ship%E2%80%99s%20Races%20alusesittely%3A%20Ruotsalainen%20Constantia%20on%20muisto%20menneist%C3%A4%20ajoista/2017322437294/4