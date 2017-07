Uutinen

Kymen Sanomat: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Suomi 100 –avustusohjelmien rahoitukset — Kymen-Karjalan yhdistykselle 107 000 euron apuraha Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt Suomi 100 –avustusohjelmien rahoitusta saavat hankkeet. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry sai 107 100 euron rahoituksen. Erilaisia avustusohjelmia on kolme, joista Kymen-Karjalan yhdistys sai rahaa ”Järjestö 2.0: mukana muutoksessa” –ohjelmaan, joka on avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Rahoituksen avulla vahvistetaan muun muassa järjestöjen roolien ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä asiakaslähtöisten palvelupolkujen muodostamista ja kehittämistä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017—2020. Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin RAY, Fintoto ja Veikkaus yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuodenvaihteessa. Ministeriö päätti 70 rahoitusta saavaa hanketta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n tekemän ehdotuksen pohjalta. Yhteensä avustusohjelmiin kohdennetaan noin 37 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/06/Sosiaali-%20ja%20terveysministeri%C3%B6%20my%C3%B6nsi%20Suomi%20100%20%E2%80%93avustusohjelmien%20rahoitukset%20%E2%80%94%20Kymen-Karjalan%20yhdistykselle%20107%C2%A0000%20euron%20apuraha/2017522439766/4