Uutinen

Kymen Sanomat: Risteilyliikenteelle on tiedossa jatkoa Kotkassa — ensi vuodelle on jo 11 varausta Kotkaan saapuu tänä vuonna neljä kertaa suuri kansainvälinen luksusristeilyalus. Tavoitteena on kasvattaa risteilijäliikennettä seuraavien vuosien aikana. — Kaudelle 2018 on 11 varausta, jotka toteutuessaan toisivat seudulle noin 30 000 risteilyvierasta miehistöineen. Osa näistä varauksista on jo vahvistettuja, lopuille odotetaan mahdollista vahvistusta syksyn 2017 aikana. Tavoitteena on vakiinnuttaa risteilijäkäynnit vuoteen 2020 mennessä 30 000 risteilyvieraaseen tai 15 risteilyalusvierailuun kaudessa. Liiketoiminta on näillä luvuilla kannattavaa toimintaan osallistuville sidosryhmille, Cursorilla risteilyliikenteen kehittämisestä vastaava Petra Cranston. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/06/Risteilyliikenteelle%20on%20tiedossa%20jatkoa%20Kotkassa%20%E2%80%94%E2%80%89ensi%20vuodelle%20on%20jo%2011%20varausta/2017322438747/4