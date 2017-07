Uutinen

Kymen Sanomat: Rankissa myynnissä rannikkotykki — myyntiin tulossa muitakin mielenkiintoisia kohteita Kotkan Rankissa entisellä puolustusvoimien saarella on myynnissä käytöstä poistettu rannikkotykki. Tykki laitettiin myyntiin keskiviikkoiltapäivänä. Tykin myynnillä pyritään rahoittamaan Rankkiin tehtäviä matkailuinvestointeja, kertoo tykin omistavan Kotkan Saaret Oy:n toimitusjohtaja Ismo Räty. Rädyn mukaan Rankkiin on tulossa muun muassa 31 tonttia, uudisrakentamista sekä kalliit vesi- ja viemäri-investoinnit. — Meillä on Rankissa menossa suuret investoinnit, ja aina välillä pitää myydä, että voi ostaa. Kaikki rahat käytetään Rankkiin meneviin investointeihin. Rädyn mukaan tykki kelpaa 50 henkilön majoitukseen, ja tykin myynti-ilmoituksen mukaan tykki ja sen sisätilat soveltuvat esimerkiksi loma-asunnoksi. Siihen, soveltuuko tykki pysyvään asumiseen Räty ei ota kantaa. Myöskään tykin tämänhetkistä tilaa ja korjauksen tarvetta Räty ei arvioi, koska on ostajan ja myyjän välinen asia, missä kunnossa tykki myydään. — On rakennusvalvonnan asia arvioida, soveltuuko tykki pysyvään asutukseen. Tilaa tykin sisällä on 100 neliötä. Hintapyyntö tykistä ja siihen kuuluvasta tontista on 199 000 euroa.Rädyn mukaan ostaja voi halutessaan siirtää tykin pois Rankista, mutta toiveissa on, että tykki kuitenkin pysyisi matkailusaarella, jossa on myös toinen tykki. Kun puolustuvoimien vuokrasopimus Kotkan Saaret Oy:n kanssa päättyy, myös muut Rankissa sijaitsevat tykit siirtyvät Kotkan Saaret Oy:n omistukseen.— Kyllä sen saa siirrettyä. Onhan tykki tuotukin sinne paloina. Pidämme tykin kyllä mielellämme saarella, koska se on matkailunähtävyys.Räty kertoo, että Rankista on tulossa myyntiin myös muita mielenkiintoisia kohteita, jotka siirtyivät Kotkan Saaret Oy:n omistukseen, kun se osti aiemmin puolustusvoimien käytössä olleen saaren Senaatti-kiinteistöiltä vuonna 2015 ja muutti saaren matkailukäyttöön. — Kaikenlaista tavaraa on tulossa myyntiin. Varmaan ainakin vanha sääasema ja konehalli myydään. Lintubongareita voi myös kiinnostaa vanhat poterot, joita saarella on muutama kymmenen ylimääräisenä, kertoo Räty Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/06/Rankissa%20myynniss%C3%A4%20rannikkotykki%20%E2%80%94%20myyntiin%20tulossa%20muitakin%20mielenkiintoisia%20kohteita/2017322439287/4