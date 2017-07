Uutinen

Kymen Sanomat: Olli Mäenpää kyseenalaistaa Tuomas Pöystin sopivuuden oikeuskansleriksi: oikeuskansleri ei voi taipua poliittiseen ohjaukseen Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mielestä olisi syytä keskustella alivaltiosihteeri, sote-uudistuksen projektijohtajan Tuomas Pöystin sopivuudesta oikeuskansleriksi. Mäenpään mukaan on perusteltua epäillä, että tuleva oikeuskansleri voi taipua poliittiseen ohjaukseen. Pöysti itse kertoi tiistaina Ylen haastattelussa, että valinnanvapauslaki oli laadittu vahvassa poliittisessa ohjauksessa. Pöysti myös lopulta esitteli ongelmallisen lakipaketin. — Pöysti kertoi, että viimeistään alkuvuodesta tiedettiin, että lakipaketissa on isoja perustuslaillisia ongelmia, ja siitä huolimatta se oli poliittisen ohjauksen työntämänä viety eteenpäin, kertaa Mäenpää. — Ja jos on kerran näin isossa kysymyksessä tämä käynyt Pöystiltä päinsä, voi kysyä, miten jatkossa. Kysymysmerkki jää leijumaan ilmaan. Mäenpää sanoo hätkähtäneensä ja yllättyneensä, kun Pöysti kuvaili lain valmistelun kulun Ylen haastattelussa. — Se jotenkin hämmensi. Ei ole tapana sanoa näin suoraan, että olen menetellyt perustuslain vastaisesti ja jatkan sitten vuoden päästä oikeuskanslerina. Hiukan tämä yhtälö tuntuu hankalalta. Siitä sopii keskustella ja kuulla Pöystinkin näkemyksiä tarkemmin. Mäenpään mielestä Pöystin nimitys oikeuskansleriksi näyttäytyy nyt aiempaa poliittisempana. — Pidän Pöystiä täysin pätevänä virkaan. Mutta kun nyt jälkikäteen ajattelee, siihen tulee (poliittisen nimityksen) piirteitä mukaan. Kun meillä on valtioneuvoston oikeuskansleri, painottuu jatkossa ehkä ensimmäinen sana. Oikeuskansleri olisi valtioneuvoston käytössä ja oikeuspuoli jääkin varjoon. Ylen haastattelussa Mäenpään mukaan selvisi, että kun yksi virkamies ei ollut suostunut noudattamaan perustuslain vastaista ohjausta, vaihdettiin esittelijää. — Ja Pöysti sitten esitteli sen saman perustuslain vastaiseksi tiedetyn asian. Pöysti totesi siinä olleen vahvaa poliittista ohjausta. Onko nyt niin, että Pöysti pitää poliittista ohjausta jotenkin sitovampana kuin perustuslain noudattamista. Tätä ei voi ohittaa olankohauksella. Mäenpää toteaa, että joku voi pitää rohkeana sitä, että Pöysti otti kontolleen ongelmallisen lakipaketin. — Mutta Pöystikin on virkamies, ja hänen on noudatettava lakia ja erityisesti perustuslakia. Poliittinen ohjaus ei saa mennä perusvirkavelvoitteiden ohi, oli tilanne mikä tahansa. Olisi pitänyt tuoda selvemmin esiin, että lakiesitys oli perustuslain vastainen. Mäenpäällä on pitkä ura hallinnon tarkkailijana ja Helsingin yliopiston professorina. — Mutta en ole koskaan aikaisemmin Suomessa tällaiseen törmännyt, että näin isossa asiassa näin toimitaan. Mäenpään mukaan on tavallista, että perustuslakivaliokunta havaitsee lakiesityksessä perustuslakiongelmia. — Mutta ne havaitaan yleensä jälkeenpäin ja ne tulevat yllätyksenä valmistelijoillekin. Mutta tämä lakipaketti oli moneen kertaan mankeloitu läpi aikaisemmin, ja havaitut ongelmat oli siitä huolimatta viety eteenpäin. Siinä mielessä tämä on tapaus täysin omaa laatuaan. Lue koko uutinen:

