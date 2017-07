Uutinen

Kymen Sanomat: Meripäiväalue valmistumassa Meripäiväalueen rakennusvaihe alkoi maanantaina, ja Kotkan torille valmistui tiistaina tanssilava. Kantasatamassakin valmistelut ovat käynnissä, mutta todellinen rakentaminen alkaa vasta perjantaina, jolloin alue suljetaan ulkopuolisilta. — Kaikki liikenne alueella huoltoajoja lukuun ottamatta päättyy silloin. Vellamon parkkipaikkakin suljetaan, mikä aiheuttaa omat haasteensa, kertoo ohjelmapäällikkö ja vastaava tuottaja Tiina Salonen. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat muun muassa ohjelma- ja turvallisuusasiat. Meripäivien ja The Tall Ships Racen tapahtumia valmistelee noin kuudenkymmenen ihmisen joukko, joista lähemmäs kolmekymmentä on varta vasten Kotkan kaupungille palkattuja kesätyöntekijöitä. Tapahtumat vaikuttavat vähintään välillisesti myös monen muun, kuten esimerkiksi kaupungin puutarhaosaston henkilöstön työhön. Vapaaehtoisia työntekijöitä on pari sataa, kun mukaan luetaan laivojen yhteysupseerit. Lisäksi vapaaehtoisia toimii muun muassa infopisteissä, siivouspartioissa ja kävijätutkimuksen tekijöinä. Tavoitteena on 300 000 kävijää koko tapahtuman aikana, joten tekemistä riittää. Lue koko uutinen:

