Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson rannikon edustalla olevilla havaintopaikoilla on sinilevää Sinilevää on havaittu hieman itäisellä Suomenlahdella Haminan, Kotkan, Pyhtään ja Virolahden edustojen valtakunnallisilla havaintopaikoilla sekä Perämerellä Raahen edustan havaintopaikalla. Suomen avomerialueilla sinileväkukintoja ei ole havaittu. Merialueiden sinilevätilanne on vuodenaikaan nähden tyypillinen, sillä sinileviä esiintyy Itämerellä runsaimmin yleensä heinäkuun puolivälistä eteenpäin ja elokuussa. Tyynellä säällä ja veden lämmetessä sinileväkukinta voi kehittyä kuitenkin hyvinkin nopeasti. Meriveden pintalämpötila on noin 10-14 astetta. Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle. Järvi- ja merialueiden levähavaintoja voi tallentaa Havaintolähetti-sovelluksen avulla Järvi-Meriwikiin, jossa havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla. Runsaasti sinilevää sisältävään veteen tulee suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Veden käyttöä uimavetenä on syytä rajoittaa, jos vedessä on silmin havaittavissa oleva määrä sinilevää. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää juoma-, pesu- tai löylyvetenä eikä syötävien kasvien kasteluun. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/06/Kymenlaakson%20rannikon%20edustalla%20olevilla%20havaintopaikoilla%20on%20sinilev%C3%A4%C3%A4/2017322439028/4