Kymen Sanomat: Kouvolalainen Aino Niemi on uusi tangokuningatar Kouvolalainen Aino Niemi on valittu vuoden 2017 tangokuningattareksi. Niemen voitto ratkesi hetki sitten Seinäjoen tangomarkkinoilla. Niemen kilpakumppanina kahden parhaan superfinaalissa oli Mia Leivo. Finaalissa molemmat lauloivat Taru Piiran säveltämän uuden Elämälle-kappaleen. Niemen voitto oli selvä: hän sai kruunun päähänsä tuomariäänin 4—1. — Tämä on sanoinkuvaamatonta, uskomatonta, ihanaa. Kiitos tästä! iloitsi Niemi heti voittonsa jälkeen Kaj Kunnaksen haastattelussa. 18-vuotias Niemi on kotoisin Inkeroisista ja Kouvolan yhteislyseon kevään ylioppilas. Hän oli kuningatarkisan nuorin osallistuja. Tangokuningatarfinaalissa oli yhteensä kuusi laulajaa. Voiton jälkeen Niemi kertoi treenanneensa finaalia varten etenkin henkisiä asioita. — Sitä, että olen armollinen itselleni. Kuopioon lääketietedettä opiskelemaan pyrkinyt Niemi sanoi keväällä, että syksyllä edessä on opintojen alku tai välivuosi. Nyt suunnitelmat muuttuivat kertaheitolla. Edessä on valmiiksi aikataulutettu vuosi keikkoineen kaikkineen. Muiden finalistien tavoin Niemenkin piti valmistautua siihen etukäteen. — Ilman muiden apua en mitenkään olisi saanut kaikkia nuotteja kokoon, hän kiitteli viime viikonloppuna. Tangokuningas valitaan lauantaina. Silloin kruunustaan luopuu hallitseva tangokuningas, kuusankoskelainen Marco Lundberg. Lue koko uutinen:

