Kymen Sanomat: Kotkalaisnuorten ensimmäinen kesätyöpaikka vei meripäiväjärjestelyjen ytimeen Mikael Myyryläinen ja Katri Rainero maalaavat infopisteiden pöytien jalkoja merellisen sinisiksi Merikeskus Vellamon lastauslaiturin sivuhuoneessa. Kolmen viikon kesätyöpesti Kotkan kaupungin leivissä Meripäivien tapahtuma-avustajina on ollut mukava kokemus tähän asti. Kumpikin nuorista on elämänsä ensimmäisessä kesätyöpaikassa. — Tämä on todella hyvä juttu siinä mielessä, että saa työkokemusta, sanoo Rainero. Maalaamisen lisäksi he ovat muun muassa siivonneet, tehneet toimistotöitä ja siirrelleet tavaroita paikoilleen. Työnteko on sujunut leppoisasti rennolla porukalla, ja kesäpestiläiset kertovat viihtyneensä hyvin. — Koska työkavereina on hyviä tyyppejä, ilmapiiri on täällä mitä mainioin, kertoo Myyryläinen. Vaihtelevat työtehtävät ovat auttaneet pitämään motivaatiota yllä. — Yksi parhaista jutuista on se, että saa tehdä todella monipuolisesti kaikenlaista, Rainero toteaa. Lue koko uutinen:

