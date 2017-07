Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka Steam Brewery –panimon ensimmäinen olut jakeluun Meripäivillä Pari vuotta jatkunut kehitystyö oman panimon perustamiseksi juhlistuu ensimmäisen oluen jakeluun ensi viikolla Meripäivillä. Kari-Jukka Koivistoisen ja Matias Purasen panimon Kotka Steam Breweryn ensimmäinen olut Skipper’s Ale on jakelussa Kotkassa kolmessa ravintolassa ja Helsingissä yhdessä. — Ensimmäinen erä on tehty Lohjalla vuokrapanimossa, vuodenvaihteen jälkeen jatketaan omissa tiloissa täällä Kotkan höyrypanimolla, Koivistoinen ja Puranen esittelevät. Eräkoko on noin 1 300 litraa. Tavoitteena on aluksi 50 000-60 000 litran vuosituotanto, myöhemmin tuotanto moninkertaistuu. Molemmilla miehellä rakkaus olutta kohtaan on jatkunut koko aikuisiän. Ravintola-alan yrittäjä, tapahtumatuottaja Kari-Jukka Koivistoinen, kotkalaisille tuttu ”Kärsä”, on myös opiskellut panimoalaa. Samoin Englannissa itsensä on kurssittanut oluen valmistuksen saloihin Matias Puranen. Hän on nykyiseltä ammatiltaan logistiikkainsinööri ja tekee palkkatyötään huolinta-alalla. — Mikäli ja kun tämä panimotoiminta sujuu suunnitelmien mukaan, vuodenvaihteessa olemme höyrypanimossa sijaitsevissa omissa tiloissa omilla laitteilla. Ensin työllistämme itsemme, sen jälkeen tavoitteiden mukaisesti myös muita, yrittäjät kertovat. Yrittäjät tapasivat toisensa Cursorin välityksellä. Molemmille kehittynyt liikeidea asiassa kolautti miesten päät yhteen. — Tarvitaan rahoitusta, joten joukkorahoituskampanja on tulossa mesenaatti.me-palveluun. Joukkorahoituksen ulkopuolisia sijoittajia on tässä vaiheessa yrittäjien lisäksi kaksi. Kasvun visio on yrittäjillä vakaa. — Mutta nyt ensimmäinen vaaleankeltainen, kevyen hedelmäinen ja raikas pintahiivaolut Skipper’s Ale. — Kun oma valmistus alkaa, niin tämä ensimmäinen olut, kuin muut ajatushautomossa olevat reseptit, pakataan alumiinitölkkeihin ravintolatynnyreiden lisäksi. Tölkki on oluen ominaisuuksien säilyvyyden vuoksi oikea pakkaus. Lue koko uutinen:

