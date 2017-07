Uutinen

Kymen Sanomat: Kalaa ja soulia tarjolla Klamilan kalasatamassa Kaakon kaksikon kulttuuritoimi tarjoaa lauantaina Klamilan satamassa perheille suunnatun päiväohjelman, jossa Kapteeni Kaskelotti esittää menevää lastenmusaa ja hauskoja merirosvojuttuja. Lastenmusiikkiduo Biittikepponen tuo uudenlaista otetta lastenmusiikkiin kun akustinen soitto yhdistyy elektronisiin rytmeihin. Iltapäivän aikana saadaan kuulla myös lapsille suunnattua kamarimusiikkia kun lavalle nousee Kaakon kamarimusiikin nuoret soittajat. Päiväohjelman päättää Simosaurus laululeikkeineen. Pro Kelkkaniemi ry:n järjestämässä iltaohjelmassa satama puolestaan puhkeaa juhlaan, kun lavan valtaa monipuolinen esiintyjäkattaus. Tänä vuonna Fish and Soulissa estradille nousee ennätysmäärä Virolahden omia yhtyeitä, lähipaikkakuntien edustusta unohtamatta. Illan pääesiintyjänä nähdään rockyhtye Tiisu. Iltaohjelman paikallisina esiintyjinä nähdään Elli & Tapsa -duo, joka esittää tunnelmallisia pop-, rock- ja soul-musiikin klassikoita akustisella kitaralla ja loopper-taituroinnilla säestettynä. NRO-Groupin ohjelmisto koostuu pääasiassa 60-luvun rockista, kun taas Ylikuormituksen settilista sisältää rock-covereita 70-luvulta uudempiin biiseihin. The Hammersin menevä setti sisältää rock’n’roll-, soul ja rythm’n’blues-kappaleita 50-luvulta tähän päivään. Dr. Robert on kotkalainen Beatles-coverband, jonka ohjelmistossa kuullaan Beatlesin tuotannon lisäksi muita 60–70-luvun hittejä. Lappeenrantalainen Van Krouvi tanssittaa yleisöä bilemeiningillä kasarirockin tahtiin illan viimeisinä tunteina. Fish and soul -satamafestivaali järjestetään Klamilan kalasatamassa 8. heinäkuuta. Perheille suunnattu päiväohjelma alkaa kello 14.00—17.00, iltaohjelma kello 18.00—01.30. Lue koko uutinen:

