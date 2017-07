Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan uusi kuntataiteilija Inari Porkka haastaa tekemään taidetta yhdessä Heinäkuun alussa Haminan kuntataiteilijana aloittaneella Inari Porkalla on päämäärä: Hän toivoo, että seuraavan neljän kuukauden aikana mahdollisimman moni haminalainen tai ympyräkaupungissa vieraileva osallistuisi uuden yhteisötaideteoksen tekemiseen. Projektin taidemuotona on aikuisten värityskirjojen inspiroima Haminan keskustan kartta, jonka kautta osallistujien ajatukset ja tunteet kaupunkia kohtaan tulevat näkyviksi. Porkan laatimia mustavalkoisia karttoja ja siinä olevia rakennuksia voi värittää ja maalata. Niihin voi myös piirtää tai kirjoittaa. — Karttaa saa kuvittaa miten haluaa. Tärkeintä on, että taidetta tehdään yhdessä Suomi 100 -juhlavuoden teeman mukaisesti, haminalainen kuvataiteilija sanoo. Kutsu yhdessä tekemiseen koskee kaikkia: harrastajia, ammattilaisia, yhteisöjä ja myös niitä, jotka eivät ole koskaan kokeilleet taiteen tekemistä. Kesän aikana Porkka liikkuu karttoineen eri puolilla Haminan keskustaa: kaduilla, puistoissa ja torilla kutsumassa ohikulkijoita mukaan taiteen luomiseen. Sadepäivinä hänet saattaa löytää Raatihuoneen viereisestä infokopista tai pääkirjastosta. Syksyllä Porkka vierailee karttojensa kanssa Haminan päiväkodeissa ja kouluissa. Projektin tiimoilta tullaan myös järjestämään erilaisia yleisötapahtumia. Porkka kertoo, että kartat ovat jo herättäneet kadulla liikkuneissa kiinnostusta. — He haluavat värittää oman kotinsa tai kirkon, jossa he ovat menneet naimisiin. Porkan mukaan tarkoituksena onkin tehdä taidetta kaupunkilaisille itselleen. Hän korostaa, että jokaisella on oikeus nähdä ja tehdä taidetta. Yhteisöteos huomioi myös Haminan uuden Kohtaamisten kaupunki -brändin. — Taide on kohtaamisten välittäjä. Porkan ohjauksessa tehdyt taidekartat kootaan esille näyttelyyn, joka pidetään Haminan kirjastogalleriassa 11.10.—3.11. Porkka haluaa projektillaan hälventää ennakkoluuloja, että taide olisi kallista tai vaikeaa. Hänen mukaansa tärkeintä on tekeminen, ei lopputulos. — Kaikki osaavat värittää. Se on myös meditatiivista ja hyväksi aivoille. Kuva- ja mediataidetta Coventryn yliopistossa Englannissa opiskellut Porkka on Haminan neljäs kuntataiteilija. Hän hoitaa tehtävää 31. lokakuuta saakka kaupungin kulttuuripalvelujen myöntämän taiteilija-apurahan turvin. Porkka on tavattavissa Fredrikinkadun infokopissa maanantaina 10. heinäkuuta kello 10—14. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/06/Haminan%20uusi%20kuntataiteilija%20Inari%20Porkka%20haastaa%20tekem%C3%A4%C3%A4n%20taidetta%20yhdess%C3%A4/2017322440897/4