Kymen Sanomat: Ahonen aikoo laittaa luukut kiinni kärkipelissä — ”Pidetään pallo stadionilla” HP:n Jani Ahonen on saanut totutella tällä kaudella uuteen ulkopelitonttiin. 25-vuotias Ahonen on pelannut tällä kaudella kopparina. Perjantaina hänen pitää olla erityisen tarkkana, sillä Vallikentälle saapuu sarjan suvereeni ykköspommittaja, 65 lyödyn juoksun Kimmo Lukkari. Vertailun vuoksi: HP:n Juha Leskinen on tilastokakkonen 37 tikillään. Lukkari kutittelee jopa kaikkien aikojen Ykköspesiksen ennätystä. Haapajärven Pesä-Kiilojen Juha Kalajanniska tulitti kaudella 2001 käsittämättömät 127 juoksua – Lukkari on tällä hetkellä 111 juoksun vauhdissa. — Pidetään pallo stadionilla, kuuluu Ahosen ytimekäs sotasuunnitelma Lukkarin varalle. — Ja kun saamme oman kotiutuksen toimimaan, niin muu peli kyllä riittää voittoon. SiiPen toinen syömähammas on puolestaan kärkilyöntitilastoa (103) dominoiva Samu Vainikainen. Kaksikko on johdattanut siilinjärveläiset 14 voittoon – ilman tappioita. HP kärkkyy yhden ottelun vähemmän pelanneena 12 pisteen päässä. — Perjantaina kohtaavat sarjan kaksi parasta joukkuetta. Tämä on iso ottelu koko meidän seuralle, HP:n pelinjohtaja Petri Pulliainen miettii. — Voitolla kaikki on vielä mahdollista ja tappiolla voimme onnitella Siilinjärveä suorasta noususta Superpesikseen. HP pääsee kärkiotteluun Juha Toikkaa vaille parhaalla kokoonpanollaan. Lue koko uutinen:

