Kymen Sanomat: ”Nykyinen esitys on kuin englannin kielioppi” — sote-aikalisä sopii hyvin Kymenlaakson muutosjohtajalle Kymenlaakson liiton muutosjohtaja Jussi Lehtisen mielestä on hyvä ajatus ottaa perustuslakivaliokunnan tyrmäämä valinnanvapauslaki kokonaan uuteen käsittelyyn. — Olen kuullut, että nykyinen esitys valinnanvapauslaiksi on kuin englannin kielioppi: sääntöihin on aina poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia. On oikein, että siihen on puututtu ja monimutkaisuutta vähennetään. Lehtinen kertoi heti Sipilän keskiviikkoisen tiedotustilaisuuden jälkeen, että tilanne huomioiden pääministerin ilmoitus maakuntavaalien ja sote-uudistuksen lykkäyksestä kuulostaa järkevältä. — On ehdottomasti hyvä asia saada lisää aikaa valmistella uudistusta. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean toimitusjohtaja Annikki Niirasen mielestä sote-uudistuksen voimaantulon lykkääminen vuodella on kaksipiippuinen juttu. — Olemme tehneet valmistelua jo pitkään ja edelleen pyrimme sote-pilottiin. Toivon, että maakunnassa säilyy draivi jatkaa valmistelua uudenkin aikataulun puitteissa. Toisaalta lykkäys antaa Niirasen mukaan lisäaikaa tehdä valmistelutyötä aiempaa perusteellisemmin. Lue koko uutinen:

