Kymen Sanomat: Yhteisötalo Messin kesäkahvilasta saa nuorten itse leipomia herkkuja Yhteisötalo Messissä toimii kesän ajan nuorten pitämä kesäkahvila. Kesäkuun alusta asti toiminut kahvila on toistaiseksi ruuhkautunut vain Pullahulinat-kesäteatteriesitysten väliajalla, mutta väkeä on käynyt vaihtelevasti. — Pullaa ja viinereitä menee eniten, kahvilaa pitävä Iitu Dufva tietää kertoa. Hän kipaisee välillä toisen kesätyöntekijä Henna Olinin kanssa keittiöön tarkistamaan, ettei pizza pala uuniin. Tiistaista sunnuntaihin avoinna olevassa kahvilassa tarjolla on päivittäin jotain makeaa ja jotain suolaista. Valikoima vaihtelee ja välillä nuoret leipovat tuotteita myyntiin itse kahvilan keittiössä. Kotkan kaupungin nuoret kesätyöntekijät huolehtivat kahvilasta kolme viikkoa kerrallaan. Tarvittaessa nuoret myös opastavat yhteisötalo Messin vallanneen taidenäyttely Art Kotkan läpi. — Idea kahvilasta alkoi kyteä varmaankin niihin aikoihin kun Ohjaamo muutti tähän. Haluttiin saada ihmisiä liikkeelle, entisen päiväkodin tiloissa toimivan Ohjaamon kesätyöntekijä Siiri Kivinen kertoo. Kahvilaa ei haluta pitää vain nuorten etuoikeutena vaan kaikki ovat tervetulleita. Nyt käynnissä on henkinen valmistautuminen ensi viikon superviikkoon. Kivinen toivoo, että superviikon kävijälaineet yltäisivät Messiin asti. Ali Hussaini kertoo käyvänsä Messin kesäkahvilassa viikottain ja lähes päivittäin. Syömässä pullaa ja katsomassa tyttöjä. Ohjaamon puolella hän on opetellut videoiden editointia ja opettanut sitä Kivisellekin. — Täällä on sellainen meininki, että autetaan toisia, Hussaini hymyilee. Elina Valtonen Lue koko uutinen:

