Kymen Sanomat: Timur Khaliullin käynnistää tänään lounaskonsertit Kotkan kirkossa Kotkan kirkon lounaskonsertit alkavat tänään. Ensimmäisenä vieraana on venäläinen nuori urkuri Timur Khaliullin, joka toimii Belgorodin filharmonian urkusolistina. Tänä vuonna Kotkan kirkossa saadaan nauttia taidokkaasta musiikista lounasaikaan joka keskiviikko klo 12 heinä- ja elokuun ajan. Konserttisarjan aloittava Khaliullin on voittanut useita kansainvälisiä urku- ja pianokilpailuja ja on tunnettu erityisesti hyvin suvereenista jalkiotekniikasta. Kotkassa Khaliullin esittää Buxtehuden, Bachin sekä Lisztin urkumusiikkia sekä omia improvisaatioita. Konsertteihin on vapaa pääsy ja niissä kerätään vapaaehtoinen kolehti seurakunnan musiikkityön hyväksi. Konserttien kesto on noin 45 minuuttia. Timur Khaliullinin lounaskonsertti Kotkan kirkossa tänään kello 12. Lue koko uutinen:

