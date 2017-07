Uutinen

Kymen Sanomat: The Tall Ship’s Races alusesittely: Norjalainen Sørlandet on maailman vanhin täystakiloitu purjelaiva Norjalainen Sørlandet on maailman vanhin yhä käytössä olevat täystakiloitu purjelaiva. 64-metrinen alus on rakennettu vuonna 1927 Høivolds Mekin telakalla Norjan rannikolla. Neitsytmatkansa laiva teki samana vuonna Osloon. Laiva vieraili Kotkassa myös vuoden 2007 Tall Ships Races -tapahtuman aikana. Laivan rakennutti vuonna 1927 norjalainen Oluf Andreas Tollefsen Skjelbred. Alun perin laiva oli tarkoitettu Norjan kauppalaivaston opetuskäyttöön, mutta se poistettiin muutamaksi vuodeksi opetuskäytöstä 1970-luvulla, koska laiva myytiin yksityiselle omistajalle. 1970-luvun lopulla laivan rakennettujan lapsenlapsi Kristian Skjelbred osti laivan takaisin ja luovutti sen etelänorjalaiselle Kristiansandin kaupungille, joka on ollut myös Sørlandetin kotisatama sen valmistumisesta asti. Myöhemmin Kristiansandin kaupunki perusti säätiön huolehtimaan laivasta. Sørlandet Foundation omistaa laivan yhä. Laiva palvelee nykyään koululaivana. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenen kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

