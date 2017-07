Uutinen

Kymen Sanomat: TSR-tapahtumassa voi tutustua luotsien työhön Tall Ships Races -tapahtumassa pääsee tutustumaan luotsien työhön. Kotkassa luotsivene löytyy Kantasataman Itälaiturin päästä. Luotsivene on avoinna yleisölle torstaina ja perjantaina kello 12—20 ja lauantaina sekä sunnuntaina jo kello 10 alkaen. Tall Ships Races -tapahtumissa Kotkassa ja Turussa luotsataan 10—15 alusta. Kotkassa luotsausmatka Orrengrundin edustalta Kantasatamaan on 24 mailia. Karikkoisella Saaristomerellä luotsaukset alkavat Utön edustalta, josta matkaa perille Aurajoelle on yli 50 mailia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/05/TSR-tapahtumassa%20voi%20tutustua%20luotsien%20ty%C3%B6h%C3%B6n/2017322435823/4