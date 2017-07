Uutinen

Kymen Sanomat: Seppo J.J. Sirkan kuvat esittelevät Kotkaa ennen ja nyt Vielä 1960-luvun lopulla ja 70-luvun alussa monia Kotkan keskustan katuja reunustivat puutalot. 60-luvulla laadittu uusi asemakaava ja sitä seurannut kova rakennusbuumi muutti kaupunkikuvan nopeasti. Tämän muutoksen tuo nähtäville Seppo J.J. Sirkan uusi valokuvanäyttely Sataman kajo, joka esittelee Kotkansaaren rakennuksia ennen ja nyt. Torstaina Kotkan Valokuvakeskuksessa avautuvan näyttelyn vanhimmat kuvat ovat 1960-luvun lopulta ja tuoreimmat tämän vuoden keväältä. Sirkka kertoo itsekin yllättyneensä, kuinka paljon Kotka on 50 vuodessa muuttunut. Tästä lähti myös näyttelyn idea. Sirkka huomasi arkistoaan selatessaan, että kaikki hänen kuvaamistaan puutaloista oli purettu ja korvattu kerrostaloilla. — Monet eivät muista, että tällaisia taloja on ollutkaan. Uskon, että näiden kuvien kautta muistot lähtevät pulppuamaan, Sirkka sanoo. Varhaisimmat otokset ovat vuodelta 1967, jolloin Sirkka sai ensimmäisen kameransa. Sirkka kertoo, että hän aikoinaan päätyi kuvaamaan vanhoja taloja ilman sen suurempaa suunnitelmallisuutta. — Olin silloin 16-vuotias. Kuljin pitkin Kotkansaarta ja otin kuvia harjoitusmielessä. Rakennukset olivat helppoja kohteita harjoitella kameran käyttöä. Näin talot tulivat taltioitua. Sataman kajo -näyttelyn pohjalta Sirkka on koonnut samannimisen kirjan, jossa on kaikki näyttelyn teokset sekä muutamia bonuskuvia. Kirja esittelee jokaisen kadun omana osionaan. Purettujen puutalojen tarinaa valaistaan lyhyillä poiminnoilla. Harrastuksena alkaneesta valokuvauksesta tuli Sirkalle ammatti. Nykyisin Porvoossa asuva Sirkka on toiminut freelance-kuvaajana vuodesta 1981 lähtien. Vaikka Sirkka vietti Kotkassa vain lapsuutensa ja nuoruutensa, on kaupunki hänelle edelleen tärkeä. — Mielestäni Kotka on hienoin paikka Suomessa. Pidän sitä edelleen kotikaupunkinani. Sataman kajo on Kotkan Valokuvakeskuksen kesän 2017 kutsunäyttely. Seppo J.J. Sirkan Sataman kajo -näyttely Kotkan Valokuvakeskuksessa 6.7.—27.8. Näyttelyn avajaiset ja kirjan julkistamistilaisuus torstaina kello 17—20. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/05/Seppo%20J.J.%20Sirkan%20kuvat%20esittelev%C3%A4t%20Kotkaa%20ennen%20ja%20nyt%20/2017322436999/4