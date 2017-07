Uutinen

Kymen Sanomat: Rajanylitysten määrä laski Vaalimaalla Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneen puolen vuoden aikana 3 401 000 rajanylitystä. Viime vuonna vastaavana aikana rajanylityksiä tapahtui 3 089 000. Matkustajista oli viisumivelvollisia 2 662 000. Rajanylitysliikenteen piristymisen taustalla on erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen, mikä on näkynyt venäläisten ostosmatkojen lisääntymisenä. Voimakkainta rajanylitysmäärien kasvu edellisvuoteen verrattuna on ollut Vainikkalassa sekä Nuijamaalla. Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-kesäkuussa 1 160 000 rajanylitystä. Viime vuonna rajanylityksiä tehtiin vastavana aikana 1 183 000. Muilla raja-asemilla rajanylityste määrä kasvoi viime vuodesta. Lue koko uutinen:

