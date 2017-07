Uutinen

Kymen Sanomat: Palomestari Jukka Viipuri: Grillaaja, älä vie tuhkia maastoon! Jokainen palokuolema on turha ja surullinen, varsinkin kun ne olisi usein voitu estää. — Kotona sekä kesämökillä tulee olla toimivat palovaroittimet. Kesämökillä täytyy myös tarkistaa, ovatko mökin hormit kunnossa ja nuohottuina, toteaa päivystävä palomestari Jukka Viipuri Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Myös SPEKin erityisasiantuntija Ira Pasi muistuttaa palovaroittimen tärkeydestä. — Toimiva palovaroitin on mahtava henkivartija, koska se herättää syvästäkin unesta. Useimmat palonalut pystyy itse sammuttamaan, ja jos poistumisreitit on katsottu ja kokeiltu, on tulipalosta hyvät pelastautumismahdollisuudet, toteaa SPEKin erityisasiantuntija Ira Pasi. Tulen kanssa toimiessa pätevät kesällä samat säännöt kuin talvellakin. — Tulta pitää käsitellä huolellisesti. Kynttilöitä tulee polttaa palamattomalla alustalla ja niin edelleen, muistuttaa Viipuri. Grillaajia Viipuri muistuttaa tutusta, mutta tärkeästä asiasta. — Grillaamisen jälkeen tuhkia ei saa viedä maastoon. Ne voivat sytyttää maastopalon vielä parin päivän päästäkin. Lue koko uutinen:

